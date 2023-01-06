محافظ الأقصر يثمن جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ الأقصر مصطفى ألهم، جهود ومساعى الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة؛ لضمان توفير "حياة كريمة" لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجى لكل السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور، مشددًا على كافة المسؤولين تطبيق الشفافية والتصدى لجشع التجار بكل حزم.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الأقصر، معرض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" ضد الغلاء، بالسوق الحضرى بشارع أحمد عرابى بمركز إسنا جنوب الأقصر، بحضور رئيس مركز ومدينة إسنا هشام السعدى، ووكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة صلاح فتحى.

وأوضح المحافظ - بحسب بيان، اليوم الجمعة - أن المعرض على مساحة 800 متر مربع، حيث يبلغ عدد المشاركين به نحو 20 عارضًا، وتوجد به كميات وفيرة من السلع الغذائية واللحوم البلدى والمجمدة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المعرض سيستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أن كل المعارض تقدم سلعا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم افتتاح معرضين من أصل 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، كما سيتم افتتاح معارض أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ستغطى هذه المعارض كل مراكز ومدن الأقصر.