حياة كريمة.. الأقصر تستعد لافتتاح 9 وحدات بيطرية جديدة

جدة - نرمين السيد - بحث مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر الدكتور فتحى سلمى، الاستعداد لفتح 9 وحدات بيطرية جديدة تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام الجارى بمركز ومدينة إسنا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الجمعة، بمقر الإدارة البيطرية بمركز ومدينة أسنا بحضور مدير إدارة إسنا البيطرية الدكتور محمد الرشيدى ورئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا الدكتور أسامة عبد الخالق، وذلك لمتابعة سير أعمال جميع الأقسام البيطرية والتأكيد على تطبيق التعليمات وفقًا لخطة عمل كل قسم، وخصوصًا أقسام الصحة العامة والوقاية والتأمين على الماشية والرعاية والعلاج والمجازر والتفتيش.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تم شن حملة موسعة على المجازر، بمشاركة أطباء التفتيش، بالتعاون مع مجلس مدينة إسنا وشرطة المرافق وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، التى أسفرت عن ضبط 105 كيلو جرامات من لحوم مذبوحة خارج المجازر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وتحت رعاية محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بتكثيف الجهود والرقابة على المحال التجارية على مستوى مراكز المحافظة.