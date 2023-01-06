«إكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن المستشفى الجامعى الجديد بسوهاج الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أن المستشفى أُنشئ على مساحة 24 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشاءها مليارًا و178 مليون جنيه، والمستشفى مكون من 3 مبانٍ رئيسية، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة نحو 300 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أن المبنى التعليمى بالمستشفى تبلغ طاقته الإستيعابية 500 طالب، ويحتوى على 10 أقسام منها: الطوارئ، الأشعة، المعامل، ويشمل المستشفى 16 غرفة عمليات و32 حضانة أطفال، فضلًا عن 32 ماكينة غسيل كلوى و52 عيادة خارجية.