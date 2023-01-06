القس سامح موريس يعلن إصابة رئيس الإنجيلية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن القس سامح موريس، راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، إصابة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بكورونا، مما أدى لغيابه عن الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بحضور محافظ القاهرة.





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