رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك" التهنئة التى جاء فيها: "يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أبناء مصر المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد". وتابعت التهنئة: "داعيا الله أن يعيد هذه الأعياد على جميع المصريين بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والأمن والسلام".

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