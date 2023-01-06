قرارات ولقاءات وجولات خارجية.. حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ويهدف التعديل الثانى إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة اليابان فيما يتعلق بالتمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماع، على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة، فى سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

أيضا وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن التصرف بالمجان فى التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، فى إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك فى حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالى الحالى.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة عدد من الملفات مثل إصدار الرخصة الذهبية، وتحديث الخريطة الاستثمارية،.

هذا بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، ومستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات.

فضلا عن اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ووكيلى محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات.

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا، لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها فى مدينة "أكتوبر الجديدة".

وشدد على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن الأراضى الصناعية، وأن الأهم هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع، وذلك بحضور وزيرى الإسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس "هيئة التنمية الصناعية"، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "السويدى إليكتريك"، والرئيس التنفيذى لـ "مجموعة السويدى للتنمية الصناعية".

كما تضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاستثمار بـ"صندوق مصر السيادى"، ومسؤولى الوزارات المعنية.

كما عُقد اجتماع لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبى الإماراتية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشارك من الجانب الإماراتى وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزيرى الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل، والذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفى، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصرى والإماراتى.

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة "سكاتك النرويجية" فى مصر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك النرويجية"، والمدير العام الإقليمى للشركة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل إجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع، ومنافذ وشوادر "أهلا رمضان".

وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير توجه الدكتور مصطفى مدبولى إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وذلك برفقة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة.

كما تفقد ومرافقوه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء فى تشغيلها بشكل تجريبى فى النصف الثانى من يناير 2023، فضلا عن متابعة ومرافقوه إجراءات الافراج الجمركى عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية.

كما تفقد أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فى حين تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء كبارى فوق أهوسة المالح، والذى يأتى فى إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهرى والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانئ البحرية.

كما عقد مؤتمر صحفى بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، حيث أوضح أنه من 24 حتى 30 ديسمبر 2022 تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار ليصل إجمالى المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار فى شهر.

يأتى هذا بالإضافة إلى تلقى تقرير أعده رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة فى التعامل مع استغاثات المواطنين خلال عام 2022، حيث أشاد بالجهود التى تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فى سبيل رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية.

كما أرسل رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، بجانب تقديم عرض حول الجهود المبذولة لتنمية محافظة سوهاج، وصعيد مصر بوجه عام، جاء تحت عنوان (صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة)، وذلك خلال تشريف رئيس الجمهورية، المحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.

كما زيارة رئيس مجلس الوزراء المقر البابوى بالقاهرة، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فضلا عن استعراض تقرير من رئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلى فى مختلف محاور التنمية، حيث أكد تضافر جهود مختلف الجهات بهدف دفع جهود التنمية فى الصعيد بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع، أورد التقرير لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة والسكان لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بحضور رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس هيئة التأمين الصحى.

كما التقى مدبولى مع محافظ الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى عدد من القطاعات بنطاق المحافظة مثل مشروعات محاور الطرق، وساحات انتظار السيارات الملاكى، إلى جانب لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وهى جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، وإجراءات وخطوات تحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة.

كما أجرى رئيس الوزراء لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة مثل مشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، وخطة تطوير واستغلال الأراضى المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.