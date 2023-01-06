حياة كريمة.. نقيب الزراعيين: 13% من إجمالى مشروعات المبادرة تمت فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن سوهاج يقطنها 6 ملايين نسمة، واستفاد منهم 2.5 مليون مواطن من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، على أن تستكمل البقية فى المراحل المقبلة.
ووجه الدكتور خليفة، خلال اتصال هاتفى مع القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم الجمعة، الشكر للرئيس السيسى على مجهوداته من أجل تنمية وجودة الحياة والإنجازات التى تحققت بصعيد مصر.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن 13% من إجمالى مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ مشروعاتها فى سوهاج، وهى من أكثر المحافظات احتياجا على مستوى الجمهورية.
وأكد أن هناك رضا شعبيا كبيرا على ما بذله الرئيس السيسى والحكومة خلال السنوات الماضية فى محافظة سوهاج، مشيدا بمحور طما على نهر النيل، لما له من مزايا عديدة، منها نقل الكتل السكانية والتوسع فى استصلاح الصحراء.
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