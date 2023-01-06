رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.





وأوضحت طهيو - فى بيان - أن الاستعدادات تشمل زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ والتنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة تتمركز بالقرب من الكنائس وفى المنتزهات وأماكن التجمعات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلى لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنه تم وضع عيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية وأخرى تابعة لإدارة تنظيم الأسرة بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة؛ حيث سيتم تقديم خدمة الكشف والعلاج المجانى لمرتادى تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحى، كما سيتواجد بها طبيب وممرض لتقديم خدمات الإسعاف الأولى فى حالات الطوارئ.

وأكدت وكيلة الوزارة، أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة، برئاسة وكيلة الوزارة وتضم وكيلا المديرية وقياداتها لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة فى حالة الحوادث والحالات الطارئة وحل أى مشكلة على الفور، حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.