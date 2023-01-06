الكنيسة الإنجيلية: القيادة السياسية لديها إصرار على التغيير والتطوير 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن القيادة السياسية لديها إصرار على التغيير والتطوير، وطموحا فى استعادة مصر ريادتها ومكانتها فى المنطقة، لافتا إلى أن الكل يدرك أن التحديات كثيرة وأن الطريق ليس سهلا، لكننا نثق أن وجود الإرادة لدى قيادتنا وشعبنا فى مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.





وأضاف الدكتور القس جورج شاكر - فى كلمته خلال احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وهيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم لكم جميعا بخالص التهنئة بالعام الميلادى الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وأتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم خدمة وطننا العزيز، كما أهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح مؤتمر المناخ العالمى COP27 الذى استضافته مصر العام الماضى، ونجحت فى تنظيمه وإدارته نجاحا مبهزا حظى بإشادات عالمية من المشاركين، وكان صورة مشرفة لبلادنا الغالية. وهو ما يؤكد سعى مصر الدؤوب فى وضع البعد البينى كأساس من أساسات عملية التنمية المستدامة. إننا فى كل عام، نحتفل بإنجازات مصرية جديدة، ونرى إصرارا من القيادة السياسية على التغيير والتطوير.

وتابع: اسمحوا لى بداية أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكل ما يبذله من مساع جادة من أجل تطوير بلادنا الغالية مصر، كما أشكر الرئيس على تهنئته بالعيد، وإيفاده عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد، كما أقدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى أناب عنه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة للتهنئة بالعيد، مقدما الشكر كذلك لكل قيادات الدولة والوزراء والمحافظين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى أرسل برقية تهنئة، وأناب عنه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لم يشارك فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بسبب إصابته بفيروس كورونا.