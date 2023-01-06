التحالف الوطنى مهنئا بعيد الميلاد المجيد: نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها

جدة - نرمين السيد - وجاء نص بيان تهنئة التحالف، عبر موقع "فيسبوك"، كالتالى: "يتقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بكل كياناته ومؤسساته ومتطوعيه بالتهنئة للشعب المصرى والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد" وتابع البيان: "نسأل الله دوما أن يحفظ مصر وشعبها، وأن نبقى نسيج واحد ندعم كل الخير ونساعد الغير، وتكون خطواتنا فى الخير وللخير".

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