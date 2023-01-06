متحف سوهاج القومى.. منارة ثقافية على أرض مصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وظل متحف سوهاج القومى منذ 1993 مجرد فكرة حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاؤه وافتتحه فى 2018. ويعرض المتحف مومياوات وتوابيت خشبية وعملات ذهبية وبرونزية وتمثال لرمسيس الثانى، كما يوجد بالمتحف مفتاح الدير الأبيض، ومصحف مذهب عثمانى ومعروضات من العصر البطلمى. وتم تصميم المتحف على شكل معبد الملك ستى الأول بأبيدوس، ويضم 6 قاعات تحوى 1000 قطع أثرية.

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