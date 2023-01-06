حياة كريمة.. تطوير عشوائيات سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - حيث تم بناء وتسليم 207 وحدات لسكان منطقة السماكين وتوفير 18 محلا للسكان، وتوفير مياه شرب نظيفة وتطوير الصرف الصحى وفرش الوحدات بالكامل، وتوفير سكن كريم لـ824 مواطنا بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء محور رئيسى وممشى على النيل كمتنفس مفتوح للأهالى.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس افتتح مستشفى سوهاج التعليمى، وزار جامعة سوهاج الجديدة.
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