سوهاج الجديدة.. مدينة متكاملة تزين الصعيد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتحولت المدينة من صحراء جرداء إلى مدينة متكاملة تضم 8342 وحدة سكنية متنوعة، تحوى بنية تحتية ضخمة باستثمارات 3.1 مليار جنيه فى كل القطاعات. وتضم المدينة 48 مبنى خدميا ومنطقة صناعية على مساحة 97 فدانا وجامعة سوهاج الجديدة، وتشمل مدينة ترفيهية وألعابا مائية وملاه أصبحت مقصدا لعائلات سوهاج.

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