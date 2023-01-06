وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة.. وجامعة عين شمس تصدر بيانا بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 04:32 مساءً - كشف مصدر بجامعة عين شمس، وفاة "سحر" التى أجريت لها عملية زراعة الرئة مؤخرا بجامعة عين شمس، وذلك بعد أن خضعت للجراحة بمستشفى عين شمس التخصصى بمستشفيات جامعة عين شمس، والتى تعد أول عملية زراعة رئة فى مصر.

وأشار المصدر، إلى أن الحالة حدث لها رفض حاد أدى إلى الوفاة، لافتا إلى أن الجامعة بصدد إصدار بيان تفصيلى بعد قليل يكشف سبب الوفاة.

وأجرى فريق طبي متخصص، أول عملية لزراعة الرئة في مصر، بعد شهور عديدة من التحضير، لتدخل البلاد مرحلة جديدة في مجال زراعات الأعضاء، حيث خضعت فتاة تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي، بعد معاناتها من الفشل التنفسي.

وتبرع شقيقاها بفصي رئة، في الوقت الذي أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء بعديد من التخصصات الطبية على رأسها أطباء أمراض صدر وجراحة صدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

والعملية استغرقت أكثر من 10 ساعات، وتم تجهيز 3 غرف عمليات لإجراء عملية زراعة الرئة، وتجهيز 3 أشخاص، وأجرى العملية فريق متميز وبالصدفة كان متواجد الخبير الياباني والذى يعد أكبر شخص عمل بالزراعة من الأحياء فى اليابان وحضر العملية كلها بالكامل، ووفقا لهذا النوع العمليات الحالة لن تستقر إلا بعد أسبوع أو 10 أيام.