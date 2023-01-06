«ابدأ».. صاحب مصنع: طلبت من الرئيس أن يحتضننى لأنه الأب الروحى للصناعة

جدة - نرمين السيد - وقال أحد الشباب فى تقرير لقناة "إكسترا نيوز": "بعد أن تحدثت مع سيادة الرئيس ازداد حماسى للتطور والتقدم والعمل، وبدل المصنع هايكون فى مصنع واحد واتنين وتلاتة، وده بيوفر فرص عمل للشباب وأهالى الصعيد، وبشكره على دعمه لينا وإن شاء الله طول ما الرئيس بيدعمنا هانتقدم".
وقال ثان: "بعد زيارة الرئيس وحديثى معه، تلقيت دفعة كبيرة فى مجال الصناعة، نتمنى وجود مشروعات كل شهر لنتحدث إلى الرئيس، وطلبت منه أن يحتضننى لأنه الأب الروحى للصناعة فى سوهاج".
وقال آخر: "تشرفت بزيارة السيد الرئيس، التى تعتبر حافزا كبيرا لدعم الصناعة والمصنعين، لأن الصناعة مثل الزراعة تماما، مهمة لتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، ومع زيادة التصدير ودعم الرئيس ومبادرة "ابدأ" سنصل للاكتفاء الذاتى من الأحذية الخفيفة "الكوتشى"، ونستهدف التصدير بـ100 مليون دولار سنويا".
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