بمواصفات عالمية.. ازدواج طريق سوهاج-سفاجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يعد طريق سوهاج-سفاجا، أحد أهم محاور سوهاج بطول 180 كيلومترا، ويضم حارتين فى كل اتجاه، نفذ وفق المواصفات العالمية ويسهم فى زيادة السلامة والأمن وتقليل الحوادث.





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