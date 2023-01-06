طقس السبت لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى فى القاهرة 12 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد السبت، بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الانحاء.





وهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 20 11

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 12

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 11

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 11

العريش 19 12

رفح 18 12

رأس سدر 21 13

نخل 16 06

كاترين 14 04

الطور 22 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 13

السلوم 18 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 22 15

شلاتين 24 14

حلايب 21 14

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 22 13

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 09

المنيا 20 09

أسيوط 19 08

سوهاج 22 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 20 10

أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 27 18

المدينة 21 12

الرياض 15 10

المنامة 19 16

ابوظبى 23 19

الدوحة 20 16

الكويت 18 07

دمشق 15 05

بيروت 18 13

عمان 12 06

القدس 13 08

غزة 18 12

بغداد 15 07

مسقط 25 20

صنعاء 23 06

الخرطوم 29 13

طرابلس 15 12

تونس 18 08

الجزائر 17 06

الرباط 19 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 06 01-

اسطنبول 12 06

اسلام اباد 19 07

نيودلهى 20 07

جاكرتا 31 24

بكين 07 06-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 10 02

اثينا 17 07

روما 16 08

باريس 11 07

مدريد 10 02

برلين 10 05

لندن 11 08

مونتريال 01- 04-

موسكو 21- 26-

نيويورك 07 01

واشنطن 09 02

نواكشوط 29 18

اديس ابابا 24 07