تطوير منطقة أبيدوس فى سوهاج.. مصر مهد الحضارة والتاريخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعد معبد أبيدوس أو "العرابة المدفونة" بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج من المدن القديمة بمصر العليا، ويرجع تاريخها إلى 5 آلاف سنة ما قبل الميلاد، وسميت العرابة المدفونة لكثرة الآثار الموجودة بها تحت الرمال ويمتاز المعبد بكثرة النقوش الموجودة فيه بالإضافة إلى أنه من المعابد "المسقوفة". وننشر فيديو عن تطوير منطقة آثار أبيدوس فى سوهاج بتكلفة 42 مليون جنيه للمساهمة فى الجذب السياحى لهذه المنطقة الأثرية الفريدة.

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