مصنع أسمنت سوهاج الجديد.. نواة جديدة للصناعة ضمن رؤية مصر 2030 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المصنع مزود بأحدث المعدات ضمن رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. ترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن مصنع أسمنت سوهاج الجديد: ـ أقيم المصنع على مساحة مليون م2 لينتج 2 مليون طن أسمنت "الرمادى" سنويا. ـ يشمل 4 مصانع متكاملة. ـ الأول للأسمنت، والثانى للحوائط الأسمنتية، والثالث للخرسانة الجاهزة والرابع للطوب الأسمنتى، بطاقة 300 طن يوميا. ـ بلغت استثمارات المصنع 5.5 مليار. ـ يستوعب 300 فرصة عمل.

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