مزايا الاستثمار فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" الحوافز والمزايا التى تشجع المستثمر المحلى والأجنبى، على بدء مشروعه فى صعيد مصر.

فبحسب بيان لهيئة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمار فى الصعيد، مثل إنشاء تجمعات للأعمال وتقديم حوافز استثمارية ومنح للتشغيل وإعطاء المستثمرين أراضى مجانية، والمساعدة الفنية من خلال مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والتدريب.

وتم تأسيس شركة الصعيد للتنمية بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى صعيد مصر.

وبدأت الشركة ـ (لها فرعين حاليا فى القاهرة وأسيوط) ـ فى إطلاق مشروعات فى محافظات متعددة، كما تم بناء طريق جديد لربط محافظات الصعيد بميناء سفاجا ومطار سوهاج.

وتندرج الشركات التى تم تأسيسها فى جنوب مصر ضمن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو القانون 159 لسنة 1981 "للاستثمار الداخلى".

وتحمى الدولة المستثمر المحلى من الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجبارى، وتمنحهم الحق الكامل فى إعادة الأرباح إلى البلد الأصلى، كما لا توجد اشتراطات للتصدير، ويمكن الوصول إلى لجان تسوية المنازعات التى تديرها الهيئة.

كما يمكن الحصول على الأراضى بدون قيود فى منطقة الصعيد، فيما تتضمن الحوافز الأخرى ضريبة موحدة على الدخل.