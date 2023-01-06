الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 03:34 مساءً - بدأ منذ قليل احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالترانيم وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

ويتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعى كنيسة قصرالدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بثالاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

وكان الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ذكر خلال تصريحات إعلامية، أن هناك نموذجا حقيقيا للعيش المشترك فى مصر، موضحا أن أعيادالميلاد يكون نصف الحضور بها مسلمين متابعا، بلدنا بلد الطيبين فأيام الفراعنة كان كل مدينة لها إله ولم يكن هناك حروب بين المناطق باختلاف الانتماءات،مؤكدا أنه سعيد بتجربة المحبة التى تضم المسلمين والقساوسة، مضيفا، مشكلة من يتربص ببلدنا أنه ينظر دائما إلى المشكلات ولا تنظر إلى لقاءات المحبة.

وفى سياق متصل، يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الجمعة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلادالسيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.