تخفيضات من 15 إلى 30% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 03:34 مساءً - أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن الموافقة لإقامة أكبر عدد من المعارض ومنافذ بيع السلع بتخفيض يتراوح بين 15 إلى 30% تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأعلن المهندس إبراهيم العربي، خلال الاجتماع، عن دعمه الشخصي وتحمله تكلفة 3 معارض بثلاث مناطق مختلفة بالقاهرة، وكذلك أعلن اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة المعارض عن تحمله تكلفة معرض؛ يأتي هذا بجانب المعارض التي ستنظمها الغرفة.

وكان المهندس إبراهيم العربي، قد أعلن الأحد الماضي خلال بداية جلسات مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تنظيم هذه المعارض والمنافذ السلعية، عن انعقاد دائم لمجلس إدارة الغرفة بحضور رؤساء وأعضاء الشعب النوعية، خاصة التي تمثل السلع الأساسية مثل المواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والحاصلات الزراعية لحين الانتهاء من الترتيبات النهائية لإقامة منافذ ومعارض بيع السلع.

شدّد "العربي"، على أهمية تنوع إقامة هذه المعارض والمنافذ السلعية في نطاق محافظة القاهرة بأحيائها المختلفة، خاصة المناطق الشعبية (الأكثر احتياجًا) التي تحتاج فعليًا للدعم .

وكلف إبراهيم العربي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب بالإشراف على هذه المعارض والمنافذ، على أن يكون كل عضو معني بالإشراف على معرض في نطاق منطقة معينة، ومتابعته وتذليل كافة العقبات ، وتلبية احتياجاته بما يحقق نجاح هذه المعارض والمنافذ ويقدم للمستهلك كافة احتياجاته من السلع المختلفة.