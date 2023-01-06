جامعة سوهاج الجديدة.. درة الجامعات المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعتبر جامعة سوهاج الجديدة، درة الجامعات المصرية، التى تضم الحرم الجديد لجامعة سوهاج بمنطقة الكوامل، بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه، على مساحة 1000 فدان، منها 750 فدانا للمبانى و250 فدانا مساحات خضراء.





وتبلغ تكلفة الإنشاءات الجديدة للمقر الجديد مليار و675 مليون جنيه، وتضم مركزا دوليا للمؤتمرات بتكلفة 80 مليون جنيه على مساحة 1400 متر مربع، ويدرس بها 70 ألف طالب، وتضم 3 آلاف عضو هيئة تدريس و6 آلاف موظف وعامل. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الدعم اللازم لمشروعات الجامعة، فى أثناء افتتاحه الكليات الجديدة، أمس الخميس.

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