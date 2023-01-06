حياة كريمة فى سوهاج.. نقلة حضارية للقرى المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعيش سوهاج هذه الأيام حياة كريمة بسبب إنجازات المبادرة وبسبب المشروعات الصناعية والزراعية التى تشهدها سوهاج لتغير وجه الحياة فيها للأفضل. ووصلت تكلفة مشروعات المبادرة قرابة 45 مليار جنيه، وشملت 7 مراكز فى محافظة سوهاج.

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