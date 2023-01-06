معارض «أهلا رمضان».. غرفة القاهرة التجارية تقيم 4 شوادر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 02:30 مساءً - قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إنه تم الاتفاق على إنشاء 4 شوادر لسلع أهلًا رمضان مع الاستمرار في العمل على زيادة هذه الشوادر بنطاق محافظة القاهرة بدون حد أقصى، آملين أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء أمس على مدار جلستين بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب المعنية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي للوصول للشكل النهائي لمعارض شوادر أهلا رمضان الخاصة بالسلع الأساسية.

أشاد أعضاء الغرفة ورؤساء الشعب بالدور العظيم للجنة المعارض بالاتحاد، لدعم هذا المشروع الوطني لمعارض السلع، وكذلك أشادوا بالمهندس إبراهيم محمود العربي لتحمله تكفلة مصاريف إقامة أول ثلاث شوادر في القاهره بالإضافة بتكفل اللواء صلاح العبد بتكلفة إقامة رابع شادر.

وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة أيضًا على تبكير إقامة معرض أهلا رمضان بأرض المعارض مدينة نصر والاستمرار في إقامته سنوياعلى نفقة غرفة القاهرة.