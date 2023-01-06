رعاية العمالة بالخارج وفرص عمل بالمحافظات.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإنفوجراف، تؤكد الوزارة وبشكل عملى أن التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، وتطوير مراكزه، بمثابة ذراع الدولة المصرية فى سوق العمل، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها السوق.



فأمس الخميس انطلقت عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لتصل فى نفس اليوم إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهمة المشغولات التراثية، والتطريز اليدوى، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك التى تنفذها الوزارة فى عدد من محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجا، والواقعة فى نطاق حياة كريمة، فالعربة الجديدة تأتى ضمن 12 عربة تدريب متنقلة ستطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة فى عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، كما أن هذه العربة التى انطلقت، تأتى أيضا تنفيذا لوعد وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، أثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضى، لتدربب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التى تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

كما أنه وللعلم فإن إطلاق هذه العربات المتنقلة يأتى ضمن خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة،لتنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.



ويكشف الإنفوجراف عن أن ملف التدريب المهنى كان ولا يزال على رأس إهتمامات القوى العاملة فقد شهد هذا الأسبوع أيضا مناقشة مشروع بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للقوى العاملة، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فنى ومهنى وتثقيفى للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية، والسعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة، لتكون ذراعا جديدة أيضا من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المدن والقرى الأكثر احتياجا للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلى من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، فالوزير حسن شحاتة، ومنذ توليه حقيبة الوزارة فى أغسطس الماضى أكد أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل على رأس أولويات الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وبحسب الإنفوجراف فإن حصاد هذا الأسبوع تضمن أيضا إستمرار نشاط مديريات القوى العاملة فى كل المحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة نحو التدريب والتوعية وخدمة المواطنين بشكل لائق وكريم، كما تضمن ضخ دماء جديدة من مفتشى العمل فى المحافظات.

ودعا الوزير شحاتة مفتشى العمل إلى التحلى بالمصداقية، واستخدام الصلاحيات التى أقرها القانون لهم فى صالح تعزيز علاقات العمل، والحرص على بيئة عمل صحية تستفيد منها العملية الإنتاجية، وتحقق مصالح طرفى العمل صاحب العمل والعامل وسلامة المنشأة، وذلك خلال كلمته بديوان عام الوزارة، أمام 72 مفتشا جديدا لعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية من 11 محافظة، أثناء حلفهم اليمين القانونية قبل استلام مهامهم كمفتشى عمل.

وقال لهم أن الوزارة تضخ اليوم دماء جديدة من مفتشى العمل فى المديريات، مطالبا المفتشين الجدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص فى العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأى العام.

وبحسب الانفوجراف، فإنه وفى إطار إهتمام الوزارة بملف العمالة غير المنتظمة، والسعى نحو تحقيق خطة الوزير فى هذا الملف،عقد شحاتة اجتماعا مع مديرى إدارات العمالة غير المنتظمة، وناقش معهم متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، والوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.



وفى نفس السياق الخاص بخدمة المواطنين أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

كما نشرت الوزارة تقريرا مفصلا عن مبادرة مهنتك مستقبلك داخل قرى حياة كريمة، ودعت الشباب إلى الاستفادة من هذه المبادرة بالتواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما استمرت الوزارة فى تلقى تقارير بشأن دور مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج فى حماية حقوق العمال المصريين، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خاصة فى السعودية والأردن،موضحة أنها الوزارة تمتلك 9 مكاتب عمالية حول العالم،تحرص من خلالها على تقديم الرعاية والحماية، والتواصل مع العمالة المصرية الواقعة فى نطاق تلك المكاتب وعددها 4 ملايين و200 ألف عامل.

ويأتى فى الإنفوجراف أيضا أن الوزير حسن شحاتة قدم التهنئة إلى الأخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد،وبهذه المناسبة أعلن أن الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة يكون يوم الأحد، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى شركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.