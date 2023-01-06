أرقام مهمة.. استثمارات ضخمة لتغيير الحياة فى سوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الدولة أنفقت استثمارات بـ102 مليار جنيه منذ 2014 تنفيذا لرؤية 2030.

كما رصدت الحكومة 9 مليارات جنيه هذا العام لتنفيذ 558 مشروعا تنمويا جديدا، و3 مليارات جنيه لمشروعات التجارة والصناعة و2.9 مليار جنيه لمشروعات التنمية المحلية، و1.68 مليار جنيه لمشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات و697 مليون جنيه للتعليم العالى.

ورفع الاهتمام الرئاسى بسوهاج، معدل النمو الاقتصادى للمحافظة إلى 5.15%، وانخفضت البطالة فى سوهاج إلى 7.8% فقط وارتفع المشتغلين إلى 1.2 مليون مشتغل.