نقلة حضارية.. تبطين 215 ترعة فى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويعد تبطين الترع نقلة حضارية لحماية البيئة لتقليل الفاقد من المياه ووصولها لكل الأراضى، ومن المستهدف تبطين 215 ترعة بإجمالى أطوال 638 كم بتكلفة 2.06 مليار جنيه. وتراعى جميع الأعمال الاشتراطات البيئية، بهدف تحسين جودة الرى لزيادة إنتاج الأراضى الزراعية.

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