عرض ضخم.. مبادرة «التعليم» و«المتحدة» لإحياء المسرح المدرسى تنطلق غدا

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة قنوات مدرستنا، والشريك الإعلامى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، غدا السبت، أول وأكبر مبادرة لإحياء المسرح المدرسى، من خلال عرض غنائى مسرحى ضخم يشارك فيه باقة من كبار النجوم والشباب والأطفال، بدار الأوبرا المصرية.





وتستهدف المبادرة إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس المصرية من خلال:

-إعادة تنشيط دور المسرح المدرسى فى اكتشاف مواهب جديدة من أبنائنا الطلبة.

-إعادة بث الروح الفنية فى المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

-تقديم فرصة لصغار: المؤلفين، الكتاب والفنانين، فى المدارس ليكونوا رواد الفن فى المستقبل.

-التغلب على المعوقات التى تواجه المسرح المدرسى، وتقديم فرص فنية تكنولوجية، لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصرى.

العرض المسرحى الغنائى "تقدر"

وعلى مدار يومى 7 و8 يناير، يُقدم العرض المسرحى الغنائى "تقدر" بدار الأوبرا المصرية، لإعلان إطلاق المبادرة التى يبدأ تنفيذها على أرض الواقع بجميع مدارس الجمهورية، اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى.

ويقدم العرض المسرحى مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار والمطربين والشباب والأطفال وبينهم: يسرا، حنان مطاوع، أكرم حسن، محمد فراج، محمد الشرنوبى وأسماء أبو اليزيد، والوجوه الشابة: إسلام خالد، أشرف فرحات وبهاء محمد، والأطفال: هنا زهران، ريتال ظاظا، جنا صلاح، محمد عزازاى، يوسف صلاح، منذر مهران وتيم إسماعيل، بالإضافة إلى المطربة كارول سماحة وفريق "بلاك تيما".

وخلال إطلاق المبادرة، تعلن جميع التفاصيل المتعلقة بإحياء المسرح المدرسى فى المدارس، وكيفية اشتراك المدارس والأفراد، وفقا للخطة المحددة من وزارة التربية والتعليم.

يذاع العرض المسرحى على شبكة قنوات مدرستنا وعدد من القنوات التليفزيونية، وتعلن المواعيد لاحقا عبر الصفحة الرسمية للمادرة من هنـــــــا