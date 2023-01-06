وتستهدف المبادرة إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس المصرية من خلال:
-إعادة تنشيط دور المسرح المدرسى فى اكتشاف مواهب جديدة من أبنائنا الطلبة.
-إعادة بث الروح الفنية فى المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.
-تقديم فرصة لصغار: المؤلفين، الكتاب والفنانين، فى المدارس ليكونوا رواد الفن فى المستقبل.
-التغلب على المعوقات التى تواجه المسرح المدرسى، وتقديم فرص فنية تكنولوجية، لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصرى.
العرض المسرحى الغنائى "تقدر"
وعلى مدار يومى 7 و8 يناير، يُقدم العرض المسرحى الغنائى "تقدر" بدار الأوبرا المصرية، لإعلان إطلاق المبادرة التى يبدأ تنفيذها على أرض الواقع بجميع مدارس الجمهورية، اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى.
ويقدم العرض المسرحى مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار والمطربين والشباب والأطفال وبينهم: يسرا، حنان مطاوع، أكرم حسن، محمد فراج، محمد الشرنوبى وأسماء أبو اليزيد، والوجوه الشابة: إسلام خالد، أشرف فرحات وبهاء محمد، والأطفال: هنا زهران، ريتال ظاظا، جنا صلاح، محمد عزازاى، يوسف صلاح، منذر مهران وتيم إسماعيل، بالإضافة إلى المطربة كارول سماحة وفريق "بلاك تيما".
وخلال إطلاق المبادرة، تعلن جميع التفاصيل المتعلقة بإحياء المسرح المدرسى فى المدارس، وكيفية اشتراك المدارس والأفراد، وفقا للخطة المحددة من وزارة التربية والتعليم.
يذاع العرض المسرحى على شبكة قنوات مدرستنا وعدد من القنوات التليفزيونية، وتعلن المواعيد لاحقا عبر الصفحة الرسمية للمادرة من هنـــــــا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض ضخم.. مبادرة «التعليم» و«المتحدة» لإحياء المسرح المدرسى تنطلق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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