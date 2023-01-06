السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: كل عام والشعب المصرى بخیر وسلام وأمان بمناسبة عيد المیلاد المجید، ودائما معا على أرضیة المحبة، تلك القیمة الأعظم فى رسالة السید المسیح علیه السلام، كل عام وأنتم بخير.

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