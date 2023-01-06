إصدار 85 ألف ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية خلال عام 2022

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجديد 13 ألفا و425 ترخيصا لمزاولة المهن الطبية، إلى جانب منح 4 آلاف و881 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و636 ترخيصا للزمالة المصرية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه جرى إصدار 646 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 86 بنك دم، و8 معامل للأسنان، و28 مركزا للغسيل الكلوى، و23 مركزا للقسطرة القلبية، و44 مركزا لليزر، كما بلغت أعداد مراكز العلاج الطبيعى التى تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 457 مركزا.
ومن ناحيته، أشار الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد، مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب فى الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب فى العام الماضى 112 خبيرا.
وقال «زكي» إنه جرى المرور على 84 ألفا و558 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لسياسات مكافحة العدوى، واشتراطات الترخيص، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
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