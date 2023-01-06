أبو الغيط يُرحب ببيان رئيسى مجلسى النواب والدولة الليبيين.. ويثمن جهود مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 01:32 مساءً - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسى مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة، الخميس 5 يناير الجارى.

وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن شكر الامين العام وتثمينه لجهود جمهورية مصر العربية لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف، وبالشكل الذى مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام يحدوه الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية باعتبارها المطلب الاهم لدي الشعب الليبي، كما أنه يناشد جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وجدد المتحدث تأكيد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهى المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.