الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته، اليوم الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التى تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنسانى والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.
وأضاف الرئيس: إننى أدعو فى هذه المناسبة لاستلهام المعانى العطرة التى أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا فى أمن وأمان.
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