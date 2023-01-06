وزير الدولة للإنتاج الحربى يهنئ العاملين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - توجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بخالص التهنئة للعاملين الأقباط بالإنتاج الحربى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال جولة قام بها بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والتى رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة والهيئة.





وقدم الوزير محمد صلاح خلال جولته التحية والتهانى للعاملين معربا عن تمنياته الخالصة لهم أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الوطن بكل الخير والسلام والاستقرار.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير أكد خلال الجولة أن تمسك الشعب المصرى بقيم المواطنة هو صمام الأمان وإنعكاس لصلابة الشعب ووحدته وحرصه على التحلى بمعانى وصفات المحبة والإخاء.

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