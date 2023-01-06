انت الان تتابع خبر أفضل دعاء يوم الجمعة.. رددوه الآن لعلها ساعة استجابة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث الساعات الماضية، عن أفضل دعاء يوم الجمعة، لانه يعتبر من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالي، ونرصد الآن بهذا التقرير أهم الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها بهذا اليوم الفضيل، حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يمكن فعلها بهذا اليوم الفضيل، وليس للدعاء صيغة محددة، وجاءت على النحو التالي.

يارب هب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك.

دعاء للمتوفي في يوم الجمعة

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء للاب المتوفي يوم الجمعة

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهمّ آتها برحمتك ورضاك، وقهِا فتنة القبر وعذابه، وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثها إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء لجدي المتوفي

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.