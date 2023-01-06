مستشفى سوهاج الجامعى الجديد.. أرقام مهمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أهم المعلومات حول مستشفى سوهاج الجامعى: المستشفى مقام على 24 ألف متر مربع. يضم 16 غرفة عمليات بأحداث التجهيزات. 280 سرير إقامة مرضى منها 45 عناية مركزة. 32 حضانة أطفال و32 ماكينة غسيل كلوى. 4 غرف مناظير جراحية مختلفة. غرفتان للولادة القيصرية و4 للطبيعى. 15 عيادة خارجية فى جميع التخصصات. تستقبل الطوارئ على مدار 24 ساعة. بلغت تكلفة المستشفى مليار جنيه.

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