الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - جاء نصها: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريريك الكرازة المرقسية إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخوتى وأبنائى أقباط مصر بأصدق التهانى القلبية وأطيب التنمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم بالخير والبركة.

وفى هذه المناسبة الطيبة أود أن أشيد بالوحدة الوطنية الراسخة التى تربط بين أبناء هذا البلد العظيم على مر التاريخ، فمصر هى مهد الرسالات السماوية وهى كنانة الله على أرضه وأن وحدتنا الوطنية هى ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأدعو الله أن يخفظ مصر وأن يرعى شعبها، وأن يديم عليها نعمة التآخى بين جميع أبنائها مسلمين وأقباط، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الآبى الكريم.

ومع بداية العام الجديد أتمنى لجميع الأخوة الأقباط عاما مليئا بالتوفيق ولمصرنا دوام التنمية والرقى والازدهار وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث الرئيس التهنئة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، معربا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، وداعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.