محاور عملاقة.. إنجازات الجمهورية الجديدة فى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إنجازات الجمهورية الجديدة فى سوهاج. وتم افتتاح تطوير وتوسعة طريق البلينا أبيدوس بطول 11 كيلو وبتكلفة 6 ملايين جنيه ضمت الرصف والتوسعة، وإنشاء مسلة على شكل زهرة اللوتس بمدخل طريق البلينا، مع استكمال ازدواج «أسيوط - سوهاج الغربى» بتكلفة 143 مليون جنيه، وازدواج «سوهاج - البحر الأحمر» بطول 180 كم وعرض 11.7 م.

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