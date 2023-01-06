أهالى قرية أم دومة بسوهاج يشيدون بالمشروعات: زيارة الرئيس أكبر تكريم

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبد الرحمن - مزارع - أحد أهالى قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة حياة كريمة، إن مجمع الخدمات الزراعية يقدم فى البداية توعية عبر ندوات يحاضر فيها دكاترة للقيام بالإرشاد الزراعى، ويقدمون لنا الطرق الحديثة فى الزراعة.





وأضاف خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" أن الخدمات الجديدة خففت على المواطن، كنا نحتاج للسفر 50 كيلومترا لاستخراج أوراق أو الذهاب لمستشفى أو شهر عقارى أو سيارة إسعاف، إضافة لتنمية الطرق والبنية التحتية والصرف والكهرباء والغاز الطبيعى. وأوضح عبد الحميد أبو زيد، أفضل التطوير فى أم دومة هو مجمع الخدمات الجماهيرى، من سجل مدنى وشهر عقارى، كما أن الغاز الطبيعى والصرف الصحى وفر علينا الكثير من المصروفات. ويرى محمود أبو دومة أن تطوير القرية شمل المدارس ورصف الطرق وتبطين الترع، وأشاد بمجمع الخدمات والإسعاف وتطوير نقطة الشرطة، موضحا أن زيارة الرئيس هى أكبر تكريم للقرية.

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