نشاط الرئيس فى أسبوع.. الصعيد فى القلب ومتابعة مستمرة لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى والمخطط الزمنى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم فى هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى الجارى زراعتها فى جنوب الوادى بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً محطات الرفع وشبكات المياه وخطوط الرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وقد وجه الرئيس باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة فى توشكى مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أ.ح طارق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة فى مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها فى الأنظمة الدفاعية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية فى مجال البصريات على نحو يساهم فى استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، والاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملى والفنى فى إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى فى تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو"، ـ فى اتصال هاتفى ـ على توليه منصبه رسمياً ونجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس مواصلة مصر تحركاتها المكثفة فى كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم فى تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدى لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمى.

والأحد الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

وعرض وزير الكهرباء، الموقف التنفيذى الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية فى جنوب الوادى وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وفى اليوم ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادى".

واطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة "صندوق مصر السيادى" لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، موجهاً بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك فى ضوء كون "صندوق مصر السيادى" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذى يعتبر بدوره شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدوجيشى رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد فى مصر".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازى مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائى تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.

واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة فى عام 2020 حوالى 18830 سفينة، لترتفع فى عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسى بنهاية العام الماضى ما يقارب لحوالى 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

ويوم الثلاثاء الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالى، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية".

وقد تم عرض الأداء المالى الخاص بالنصف الأول من العام المالى الحالى 2022-2023، والذى أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.

كما أن الحكومة قامت على مدار الـ 3 أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضى بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهى النتائج التى تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، والتى أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولى بنسبة 2,3% من الناتج المحلى، كما تم تحقيق معدل نمو فى إيرادات الموازنة بنسبة حوالى 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالى 19%.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة".

وقد وجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافى المستشار برئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء"

وقد وجه الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، عقد اجتماع، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصةً ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضى الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحى.

كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصةً مطار العريش، والموقف التنفيذ لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومبانى خدمات ومهبط الطائرات.

رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسوهاج

وفى نهاية الأسبوع، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرية أم دوما بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما افتتح مستشفى سوهاج التعليمى، وزار جامعة سوهاج الجديدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الصعيد لم يكن مهمشًا ولامنسيًا ولكن الدولة لم تكن قادرة، مٌشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى 70 تريليون جنيه استثمارات لتنفيذ المشروعات لتحقيق المطلوب من عملية التطوير فى البلاد.

وأضاف الرئيس، أن ما يتم إنجازه هو توفيق من الله أولًا ومحاولة لتطوير الفكر وحل المشكلات بمسار غير تقليدى، مؤكدًا أنه دائمًا متحمس للفكرة لأنها من الممكن أن تحل مسألة لا يتم حلها بالمسار التقليدى.

وشدد السيسى، على ضرورة أن نحترم عقول بعضنا البعض وأن نكون موضوعيين وصادقين فى التقدير والتقييم لواقعنا، مضيفًا أن هذا هو واقعنا الحالى لأن البلد ليست قادرة ولم تكن قادرة، كما أن البلد التى ظروفها غير مُتيسرة ليس أمامها سوى الحلم والفكرة والعمل.

وقال الرئيس، إن تكلفة التطوير فى محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه، وتساءل الرئيس عن باقى المحافظات وكم تحتاج من تكلفة للتطوير؟، مشيرًا إلى أنه إذا تم إنشاء مكتب بريد أو مدرسة أو مستشفى فهى فى حاجة لأطقم عمل وإدارة ومصاريف صيانة يجب توفيرها لضمان استمراريتها.

وأكد السيسى، أن كل ما يتم إنجازه الآن هى محاولة لسد الفجوة والوصول للمعدلات الطبيعية لعملية التطوير، لافتًا إلى أن مصر فى حاجة لإنشاء 60 ألف فصل دراسى سنويًا لاستيعاب الزيادة السكانية مع الأخذ فى الاعتبار أن أعداد الفصول الحالية لا تكفى عدد الطلاب الذين هم فى حاجة إلى التعليم، موضحًا أن تكلفة إنشاء 60 ألف فصل فى العام سيكلف خزينة الدولة حوالى 60 مليار جنيه.