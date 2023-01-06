أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 6 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

القاهرة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

القاهرة

يفتح بنك مصر 126 فرعا إضافيا للعمل اليوم وبعد غد الأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب، واستبدال العملات الأجنبية على أن تفتح الفروع اليوم من الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء، وبعد غد من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

القاهرة

يتيح البنك الأهلى المصرى 146 فرعا من فروعه اليوم وبعد غد للجمهور؛ لخدمة العملاء الراغبين فى شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% .

بغداد

تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة خليجى 25 التى تستضيفها مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات من منطقة الخليج العربى وهى العراق، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان واليمن.

أستراليا

تواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميًا اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميًا، فى الدور ربع النهائى لبطولة آديلايد الأسترالية.