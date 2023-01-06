تأكيد السيسى أن الصعيد على رأس أولويات التنمية أبرز ما تناولته الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الصعيد لم يكن مهمشا ولا منسيا ولكن الدولة لم تكن قادرة على تنميته، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى 70 تريليون جنيه استثمارات لتنفيذ المشروعات لتحقيق المطلوب من عملية التطوير الشاملة فى البلاد.

جاء ذلك تعقيبا من الرئيس السيسى، على كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

وقال الرئيس "إن ما يتم إنجازه هو توفيق من الله أولا ومحاولة لتطوير الفكر وحل المشكلات بمسار غير تقليدى"، مؤكدا أنه دائما متحمس للفكرة لأنها من الممكن أن تحل مسألة لا يتم حلها بالمسار التقليدى.

وشدد على ضرورة أن نحترم عقول بعضنا البعض وأن نكون موضوعيين وصادقين فى التقدير والتقييم لواقعنا، وقال الرئيس السيسى "إن تكلفة التطوير فى محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه، وتساءل الرئيس عن باقى المحافظات وكم تحتاج من تكلفة للتطوير؟، مشيرا إلى أنه إذا تم إنشاء مكتب بريد أو مدرسة أو مستشفى فهى فى حاجة لأطقم عمل وإدارة ومصاريف صيانة يجب توفيرها لضمان استمراريتها.

وأكد الرئيس السيسى أن كل ما يتم إنجازه الآن هو محاولة لسد الفجوة والوصول للمعدلات الطبيعية لعملية التطوير، لافتا إلى أن مصر فى حاجة لإنشاء 60 ألف فصل دراسى سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية مع الأخذ فى الاعتبار أن أعداد الفصول الحالية لا تكفى عدد الطلاب الذين هم فى حاجة إلى التعليم، موضحا أن تكلفة إنشاء 60 ألف فصل فى العام سيكلف خزينة الدولة نحو 60 مليار جنيه.

ووجه الرئيس الحديث لبعض الشباب الذين حضروا فعاليات افتتاح بعض المشروعات التنموية فى سوهاج، قائلا «إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هى السبب فى تغيير وضع البلاد».

وأكد أن الدعم المادى لمشروعات الشباب المشاركين فى «رؤية مصر 2030» موجودة وبأى مبالغ، مشيرا إلى أن كل نموذج من مشروعات الشباب المشاركين قد يحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين مليون جنيه وثلاثة ملايين جنيه لكى يتم تنفيذ أفكارهم ونجاحها كمشروعات، قائلا «نحن جاهزون بأى مبالغ قد تحلمون بها وسيتم توفيرها بالرغم من الضغوط التى تواجهها الدولة».

وتابع الرئيس السيسى قائلا: «النماذج الستة للشباب قد يتمكن 50% منهم من الوصول لنتيجة وقد تصل إلى 100%، فما علينا إلا أن نحلم ونسعى لتحقيق حلمنا وأن نصدق أننا سنحقق النجاح».

وأشار الرئيس إلى أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعى والتعليقات عليها، التى من بينها على سبيل المثال من يطالبون وزير النقل كامل الوزير بالتوقف عن تنفيذ مشروعات الطرق، لافتا إلى أن من يقول مثل هذه التعليقات لم ير المناطق التى يتم تنفيذ مشروعات الطرق بها وكيف يعيش المواطنون فيها، مؤكدا أهمية شبكة الطرق لتحقيق سهولة الحركة بين كافة المحافظات.

وأضاف «عندما تم البدء فى مشروعات الصرف الصحى كانت نسبة تغطيتها 13% على مستوى الجمهورية، وأن المسئولين قبل أن أتولى السلطة كانوا يحلمون بالوصول إلى نسبة 100% ولكن لم يستطيعوا تحقيق ذلك».

وأكد الرئيس السيسى أن مبلغ الـ7 تريليونات جنيه التى تقوم الدولة باستثمارها على مستوى الجمهورية قليلة عما تحتاجه مصر بالفعل، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات بنحو 70 تريليون جنيه.

وحول موضوع النمو والزيادة السكانية، قال الرئيس السيسى "إنه لابد أن نذكر بعض دائما بسبب المشكلة"، موضحا أن سبب المشكلة ليس فسادا من حكومة ولا فساد نظام إدارى ولا تهميش.

وأضاف الرئيس: أنا أعرف جيدا قيمة المال وماذا يعنى أن تكون دولة قد الدنيا بكم وبأفكاركم وبجهدكم؟، قائلا «لكن لابد أن نفهم أنه إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه الطريقة، فإن كل جهد يبذل لن يكون كافيا».

ووجه الرئيس السيسى بتوفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ مشروعات وتجارب الشباب الجديدة من صندوق «تحيا مصر»، قائلا لشباب يطورون مشروعات جديدة «لا أريد أن أحدد مبلغا وإنما اطرحوا أفكاركم فى لجنة تشرف على ذلك والميزانية المطلوبة لتنفيذها».

ووجه الرئيس السيسى، فى ختام كلمته، بضرورة وجود أحد مترجمى الإشارة ليتمكن الجميع من معرفة ما يقال فى تلك المناسبات.

وفى سياق منفصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى أمس - جاء نصها: «الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. يطيب لى أن أرسل إليكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.. وأدعو الله العلى القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتبار هذا القطاع ركيزة رئيسية فى النهوض بقطاع الصناعة الذى يمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك، خلال لقائه مساء أمس الأول، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة.

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، فى عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجى الذى تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.

كما تناول عصمت خطة تطوير واستغلال الأراضى المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى الاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الأصول ذات القيمة الكبيرة، من أجل تحقيق عائد اقتصادى يسهم فى نمو تلك الشركات.

وفى شأن آخر، نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة قافلة طبية إلى مدينة الأسمرات لتقديم الخدمة الطبية بالمجان، تشمل العديد من العيادات الطبية المختلفة، حيث قام الاستشاريون والأخصائيون وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من التخصصات الطبية المذكورة بتوقيع الكشف الطبى على عدد كبير من أهالى المدينة، كما تم تحويل عدد من الحالات الصعبة إلى مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة لتلقى الرعاية اللازمة.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا رمضان" فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يرافقه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد المصيلحى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة طلبت إنشاء ركن بكل مجمع استهلاكى تحت مسمى «أهلا رمضان» بتخفيضات تتراوح بين 25% و30%، بالإضافة إلى الشوادر التى شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، وفى هذا السياق تلقى الوزير تقريرا من شركتى الجملة العامة والمصرية، حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم «أهلا رمضان» وجار تجهيز باقى المجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أن معارض "أهلا رمضان" تستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة عدد الشوادر تسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية.

من جهته، طالب الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية بضرورة وضع سعر المنتج على كافة السلع التى يتم طرحها فى معارض وشوادر "أهلا رمضان".

وقال محافظ القليوبية "إن الشركة العامة لتجارة الجملة لها جهد كبير فى طرح السلع الغذائية والاستهلاكية فى جميع أنحاء المحافظة ويوجد العديد من المعارض للسلع الأساسية والهدف هو إتاحة أكبر كمية من السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة".

وفى سياق آخر، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على مديرى المديريات التعليمية فى عموم المحافظات، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، والالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمساءلة القانونية.

ووجه الوزير بالالتزام حرفيا، بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى وقعت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة لورقة الامتحان الصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وشدد حجازى، على الالتزام بالمستويات المعرفية فى ورقة الامتحان لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

ووجه الوزير بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الأسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.