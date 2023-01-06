طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وقد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 مترا الى 1.75 مترا والرياح السطحية غربية..أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 19 11

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 11

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 12

رفح 18 12

رأس سدر 21 13

نخل 15 06

كاترين 14 04

الطور 22 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 13

السلوم 18 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 24 14

حلايب 21 14

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 22 13

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 09

المنيا 20 09

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 20 09

الأقصر 21 08

أسوان 22 11

الوادى الجديد 20 10

أبوسمبل 22 10