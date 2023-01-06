الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الارصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "توجد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس ، صباح اليوم الجمعة".

وأضافت: "الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار الطقس باردا ليلا على جميع الأنحاء".

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون لطيفا خلال فترات النهار على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.