أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.. الإفتاء تكشف عن معنى الحديث

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عن ابن مسعود رضى الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: أَى الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ".. رواه الإمام البخارى.
وأضافت: "هذا الحديث لا يدل على وجوب الصلاة أول الوقت؛ فإن التعبير بـ"أفضل" يدل على أن لكلا العملين فضلًا، ويزيد أحدهما على الآخر فيه؛ فغاية المراد أنَّ الصلاة فى أول الوقت أفضل ما لم يَعْرِضْ ما يُعَارِضُ هذا الفضلَ".
واستطردت الإفتاء: "ثم إن الحديث ذكر الصلاة على وقتها، ولم يعيِّن أول الوقت لهذا الفضل؛ قال الإمام ابن دقيق العيد فى كتابه "إحكام الأحكام": "ليس فيه ما يقتضى أول الوقت وآخره. وكان المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء".
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