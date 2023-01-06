البابا تواضروس يعزى فى وفاة وكيل إيبارشية أسوان

جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واجب العزاء فى وفاة القمص جوارجيوس عبدالملاك شنودة، وكيل المطرانية بإيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو، وكاهن كنيسة السيدة العذراء بإدفو.





وكان القمص جوارجيوس عبدالملاك شنودة، قد وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد خدمة كهنوتية استمرت 42 عامًا.

وُلد الأب المتنيح فى 2 يوليو 1949م، وسيِّم كاهنًا فى الأول من يونيو عام 1980م، ونال رتبة القمصية فى 14 أغسطس عام 1990م، واستلم خدمة وكالة المطرانية فى عام 2013 م.

وقدم البابا تواضروس خالص العزاء لـ الأنبا بيشوى، أسقف إيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو وللآباء كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص جوارجيوس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.