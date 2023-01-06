الليلة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قداس عيد الميلاد المجيد يقام بـ كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء، والدبلوماسيين وسفراء الدول، والشخصيات العامة.

ومن جانبه، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الاجراءات الخاصة بحضور صلاة قداس عيد الميلاد تتضمن 10 اشتراطات؛ وهى:

المشاركة فى صلوات قداس عيد الميلاد المجيد متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين فى المشاركة فى صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى، أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة فى موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من شهر يناير الجارى.

من المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسملها من نفس المكان الذى قدمم له بياناته.

لن يُسمح بدخول أى شخص بدون دعوة بما فى ذلك الأطفال الأكبر من 5 سنوات.

يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التى ستوفرها الكنائس التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

تفتح أبواب الكاتدرائية فى الساعة الـ 5 مساء، ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضرورى إحضار أصل بطاقة الرقم القومى وأصل دعوة الحضور المختومة، حيث سيبدأ قداس عيد الميلاد المجيد فى تمام الساعة الـ 7 مساء، ويرجى الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل.