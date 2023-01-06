الأنبا برنابا يشارك فى جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر (صور)

جدة - نرمين السيد - أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما؛ لحضور صلاة تجنيز البابا بنديكتوس السادس عشر، البابا الفخرى للكنيسة الكاثوليكية، والتى أقيمت فى ساحة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان.





وكلف البابا تواضروس أسقف تورينو وروما بنقل تعزياته إلى البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، عقب انتهاء صلوات التجنيز. وعبر البابا فرانسيس عن عميق شكره وتقديره لهذه المشاركة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا تواضروس. وعلى صعيد متصل، شاركت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية Oriental، وحضر صلوات التجنيز أيضًا، من الكنائس الـ Oriental المطران الخجاج برساميان من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، والمطران ناريج أليمازيان من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية لبيت كيلكيا الكبير بأنطلياس، وبلبنان، ونيافة المطران إبراهيم مار إسطفانوس من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمالانكارا الهندية الأرثوذكسية.

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