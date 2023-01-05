تشيلسي ضد مان سيتي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 11:26 مساءً - تعادل فريق تشيلسي ضد مانشستر سيتي سلبياً خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة وختام مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتقاسم فريقا تشيلسي ضد مانشستر سيتي الهجمات ووضح التنافس الشديد في قمة الجولة الـ19 بين الفريقين، حيث حاول كلاهما الوصول الى مرمى الآخر بشكل متكرر.

تشيلسي ضد مان سيتي

ويدخل مانشستر سيتى المباراة محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 36 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن أرسنال المتصدر، بينما يحتل تشيلسى المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتحسين أوضاع فريقه الذى تراجع بشكل كبير في البريميرليج وتعادل في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون بهدف لكل فريق، حيث من المتوقع أن يجرى تعديلات على تشكيلة الفريق أمام البلوز في لقاء اليوم، ومن المتوقع أن يعود جواو كانسيلو الظهير الأيمن للتشكيل الأساسى بعدما تواجد في آخر مباراتين على مقاعد البدلاء، كما سيكون متاحا جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين بعد عودته للتدريبات عقب التتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم.

تشيلسي ضد مان سيتي

فى المقابل، يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بسلسلة من النتائج غير المرضية حيث لم يحقق سوى فوز وحيد فى آخر 5 مباريات على حساب بورنموث وتعادل فى المباراة الأخيرة أمام نوتنجهام بهدف لكل فريق، بينما خسر من نيوكاسل وأرسنال وبرايتون.

ونجح مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز على البلوز فى آخر مواجهتين بنتيجة 1-0 بالدورى الإنجليزى، وستكون مباراة اليوم هى الأولى للسيتى ضد البلوز مع نجمه الجديد إيرلينج هالاند هداف الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدف حتى الآن.

ويغيب عن قمة اليوم من جانب تشيلسى الغائبين لفترة طويلة كانتى وبروخا وريس جيمس، بجانب فوفانا لكن هناك تفاؤل بشأن روبن لوفتوس تشيك الذي عاد الآن إلى التدريبات الجماعية، بينما سيكون من الصعب لحاق كل من بن تشيلويل وإدوارد ميندي بمباراة اليوم للإصابة، ومن جانب سيتى يغيب ثنائى الدفاع إيمريك لابورت وروبن دياس للإصابة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كوليبالي، سيلفا، كوكوريا.

خط الوسط: كوفاسيتش، زكريا، بوليسيتش.

خط الهجوم: زياش، هافرتز، ستيرلينج.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.