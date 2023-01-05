«إكسترا نيوز» تُبرز التنمية الكاملة للصعيد فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديوجراف، أوضحت خلاله أبرز التطورات التى شهدتها محافظات الصعيد خلال الـ8 سنوات الماضية.

التنمية شملت كافة القطاعات ضمن برنامج "تنمية الصعيد"، حيث نفذت الجهات المعنية 4119 مشروعًا ضمن برنامج التنمية، وتم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، كما أُنفق 32 مليار جنيه فى تطوير منظومة السكك الحديدية.

كما أوضح الفيديوجراف، أنه تم تنفيذ 365 كوبرى ونفق، فضلًا عن 121 مشروعًا لمياه الشرب، بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية.

وتم تنفيذ 224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحى، كما تم إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية إلى الشبكات، بالإضافة إلى تدشين مشروع بنبان فى أسوان، وتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.1 مليون وحدة سكنية.

ونفذت الجهات المعنية 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد، وشهد الصعيد طفرة كبيرة فى إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، كما تم تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة صناعية، وفرت 26 ألف فرصة عمل.

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